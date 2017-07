Design-icoon Fiat 500 viert 60ste verjaardag

Een iconische auto, of liever autootje, viert vandaag z'n zestigste verjaardag: de Fiat 500, de Cinquecento. Het wagentje is voor Italië wat de Kever is voor Duitsland of de Deux Chevaux voor Frankrijk. Een nationaal symbool. Een sterk staaltje design ook. Het Moma in New York neemt de Fiat Cinquecento zelfs op in z'n permanente collectie.