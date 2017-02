Dieselgate-onderzoek legt grove nalatigheid bloot bij de overheden

Dag dames en heren. Een onafhankelijk Europees agentschap moet in de toekomst toezien op de werkelijke uitstoot van wagens. Dat is één van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie Dieselgate in het Europees parlement. Volgens de onderzoekscommissie zijn de lidstaten en de Europese commissie medeplichtig aan Dieselgate.