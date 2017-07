Dior pakt uit met 70 jaar modegeschiedenis

Het Franse modehuis Dior viert zijn zeventigste verjaardag. In 1947 richtte de legendarische ontwerper Christian Dior het modehuis op. Hij wou vrouwen terug vrouwelijker maken en hun schoonheid teruggeven, na de oorlogsjaren. De zeventigjarige geschiedenis van Dior is in een overzichtstentoonstelling gegoten, die morgen opent in Parijs. De primeur is voor de rich and famous.