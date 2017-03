Dit is de nieuwe topman van werkgeversorganisatie VBO

De 62-jarige Bernard Gilliot is sinds vandaag de baas der bazen. Hij is de nieuwe voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen, het VBO. In die hoedanigheid wordt de Franstalige Gilliot meteen ook voorzitter van de Groep van Tien. En wacht hem de taak het sociaal overleg dat momenteel vrij sereen loopt te vrijwaren.