Donkere beginpagina's McDonald's verfilmd

Vanaf vandaag kunt u een uniek stukje bedrijfsgeschiedenis gaan bekijken in de bioscoop. De Hollywoodfilm The Founder vertelt het waargebeurde verhaal achter de oprichting van McDonald's in de jaren '50 en '60, tot op vandaag de machtigste franchise in de wereld. Maar de oprichter - The Founder dus - heeft z'n strepen niet op de meest koosjere manier verdiend.