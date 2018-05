Drone-economie kan 1.000 jobs opleveren in 2 jaar

Een snelle ontwikkeling van de drone-industrie kan ons land 1.000 jobs opleveren in de komende twee jaar. Dat blijkt een studie van PWC in opdracht van technologiefederatie Agoria. Er is wel een belangrijke voorwaarde: ons land zal deze keert niet mogen treuzelen met z'n wetgeving.