Drylock koopt ticket voor Amerikaanse markt

Luierproducent Drylock, uit het Oost-Vlaamse Zele zet zijn eerste stappen op de Amerikaanse markt. Het neemt Presto Absorbent Products over, dat incontinentieluiers maakt. Omdat winkelketen Walmart een grote klant is van het Amerikaanse Presto, hopen de Belgen zo ook hun andere producten zoals pampers en inlegkruisjes te kunnen slijten in de VS.