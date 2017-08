Ducarme: "Nederland wist al in november van fipronil"

Nederland wist in november vorig jaar al dat het giftige antiluizenmiddel Fipronil bij hen in de pluimveesector gebruikt werd. Maar onze Noorderburen talmden om daarover informatie te verschaffen aan hun Belgische collega's. Dat heeft de nieuwe minister van Landbouw Ducarme gezegd in de Commissie Landbouw en Volksgezondheid in 't federaal parlement. Die is bijeengekomen over de fipronilcrisis.