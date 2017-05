Duitse economie blijft het tempo aangeven, nu al 9 jaar lang

De Duitse economie is 2017 uitstekend begonnen: het bruto binnenlands product is de eerste drie maanden van dit jaar met 0,6% gegroeid. Méér dan de Amerikaanse, de Britse of de Franse economie. De Duitse groei ligt dan ook al jaren ruim boven het gemiddelde van de eurozone. Alles is begonnen met gedurfde hervormingen, al 10 jaar geleden.