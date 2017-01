Duitse economie groeit nog steviger dan verwacht

In Duitsland is de economie in 2016 met 1.9 procent gegroeid. Dat heeft het Duitse statistiekbureau bekendgemaakt. Een cijfer dat de verwachting nog overtreft. Er is bijna volledige tewerkstelling in Duitsland en de rente staat laag, waardoor er veel meer consumptie is én er veel meer gebouwd wordt