Duitse economische locomotief versnelt

Ondanks alle negatieve signalen van wereldwijde handelsvetes, Turkse perikelen en de Italiaanse ziekte blijft de Europese economie in goede conditie. In het tweede kwartaal groeit ze met 0,4 procent. In dé groeimotor van het continent, Duitsland, is de expansie zelfs opnieuw versneld.