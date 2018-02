Duitse metaalvakbond haalt 4,3 % opslag binnen

De Duitse vakbond IG Metall en werkgévers in het zuidwesten van Duitsland hebben na een marathononderhandeling een akkóórd bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden in de metaalsector. De nieuwe CAO voorziet onder meer een loonsverhoging van 4,3 procent en arbeidsduurvermindering. Vakbonden in heel Europa reageren verrúkt, maar werkgevers spreken van een pyrrusoverwinning.