Duitse verkiezingen iets minder saai geworden

In Duitsland beloven de parlementsverkiezingen dit najaar plots een pak spannender te worden. Want Martin Schulz, de ex-voorzitter van het Europees parlement, heeft besloten om het op te nemen tegen Angela Merkel. Een verrassing, want Schulz keerde nog maar net terug naar de nationale politiek. Door zijn populariteit en uitgesproken stijl kan hij een serieuze uitdaging worden voor Merkel.