Eandis-obligatie gelanceerd op de beurs

Sinds vanmorgen noteert de nieuwste obligatie van distributienetbeheerder Eandis op de beurs van Brussel. Het was met de vingers in de neus dat Eandis 200 miljoen kon ophalen bij de beleggers, en dat ondanks een laag nettorendement. Het geld gaat naar investeringen in het gas- en elektriciteitsnet.