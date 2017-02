"ECB-beleid voedt het risicogedrag in de financiële wereld."

Dat vertelt Véronique Goossens in Z-Talk Polspoel op Kanaal Z. Goossens schreef een boek over de Nationale Bank, "De Geldmakers. Achter de schermen van de Nationale Bank van België." Daarin legt ze haar loep onder meer op het monetaire beleid en de massale geldcreatie van de voorbije jaren. Dat beleid is niet zonder gevaar.