ECB loopt dramatisch achter op de curve

De NEVI Purchasing Managers' Index (PMI) van februari kwam uit op 58.3. Dit is het hoogste cijfer in bijna 6 jaar. De afgelopen weken wezen ook andere macro-indicatoren op gunstige economische vooruitzichten en ook de inflatie loopt op. De lage rentes zijn dan ook echt niet meer te verantwoorden, zegt Piet Lammens (KBC Market Research). De ECB moet in actie komen.