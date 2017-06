ECB stuurt héél langzaam bij

Dat de rente in de eurozone nog lager gaat zit er niet meer in. Tenzij er ongelukken gebeuren. Dat heeft Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, laten verstaan. De ECB ziet geen deflatiegevaar meer in de eurozone en toont zich bijzonder optimistisch over de economische groei. Het zijn eerste extreem voorzichtige stapjes naar een afbouw van de enorme financiële stimulus.