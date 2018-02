Economische groei leidt niet tot hoger welzijn van de Belgen

Economische groei leidt niet automatisch tot een hóger welzijn van de bevolking. Uit een studie van het Planbureau blijkt dat ons BBP sinds de crisis van 2008 is gestegen, terwijl het welzijn van de Belgen gedaald is. Meteen stelt zich de vraag of het bruto binnenlands product nog wel een goede maatstaf is voor maatschappelijke vooruitgang.