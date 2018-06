Een forse 7 miljoen voor een prille Van Gogh

Een pril werk van Vincent Van Gogh is in Parijs voor een forse 7 miljoen euro onder de hamer gegaan. Het schilderij heet "Vrouwen herstellen netten in de duinen" en de koper was bereid aardig boven de geschatte waarde van 3 à 5 miljoen te gaan.