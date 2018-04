Een luxueuze business lounge voor 25 euro

Brussels Airlines heeft z'n vernieuwde business lounge The Loft voorgesteld op de luchthaven van Zaventem. Met de groei van het aantal vluchten en daardoor ook het aantal zakenreizigers was de oude na nog geen vier jaar al te krap geworden. In de nieuwe lounge meer luxe en meer technologie. The Loft opent eind volgende maand de deuren voor reizigers.