Eerste biertrein rijdt van Jupille naar Ninove

Voor het eerst heeft brouwer AB InBev een lading bier naar de supermarkt vervoerd per trein in plaats van met vrachtwagens. Het is een testproject, samen met onder meer Delhaize en spoorwegmaatschappij Lineas, het vroeger B-Logistics. De bedoeling is zo jaarlijks minstens 5.000 vrachtwagens van de weg te halen.