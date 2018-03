Eerste biomethaancentrale van Vlaanderen in aanbouw

In Beerse in de provincie Antwerpen is de bouw begonnen van de eerste biomethaancentrale in Vlaanderen. De centrale zal met groenten-, fruit- en tuinafval uit de hele Kempen groen gas opwekken. Maar ook warmte en stroom, via warmtekrachtkoppeling. Veelbelovende technologie, maar voorlopig niet leefbaar zonder subsidies.