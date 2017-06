Eerste Burger King opent in Antwerpen

Aan het bioscoopcomplex Kinepolis in Antwerpen is de eerste Burger King in ons land geopend. Vroeger zat daar een Quick.De twee volgende Burger Kings zullen compleet nieuwe vestigingen zijn. Het bedrijf dat beide merken beheert in ons land heeft trouwens flink wat ambitie. Over vijf, zes jaar wil het hier ruim de helft meer hamburgerrestaurants dan nu. Alles samen zo'n 140.