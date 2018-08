Eerste handelsakkoord Trump zet flinke rem op vrijhandel

Het bilaterale akkoord tussen de VS en Mexico, dat het vrijhandelsakkoord NAFTA moet vervangen, is een gevaarlijk precedent. Dat zeggen de economen van KBC. Het nieuwe akkoord voert vooral strengere regels in en fnuikt de vrijhandel. NAFTA was goed voor 1.000 miljard dollar aan jaarlijkse handel tussen de VS, Mexico en Canada.