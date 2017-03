Eerste incubator geopend die zich richt op internationaal talent

In Sint-Jans-Molenbeek is de eerste incubator van ons land geopend die zich richt op internationale starters. Ondernemers uit landen als Kenia, Pakistan en Iran krijgen er drie maanden lang een intensieve begeleiding en hulp in hun zoektocht naar fondsen. Maar dan moeten ze wel actief zijn in Internet of Things, Big Data of de deeleconomie.