Eerste straatprotest tegen Macron

In Frankrijk zijn enkele tienduizenden betogers de straat opgetrokken om hun ongenoegen te laten zien over de hervorming van de arbeidswet, die president Macron wil doorvoeren. Maar het protest was minder luid dan vorig jaar. Toen betoogden drie keer meer Fransen tegen de arbeidshervormingen van toenmalig president Hollande.