Eierprijs stijgt dankzij fipronilschandaal

De Boerenbond raamt de schade van de fipronil-crisis intussen op minstens 10 miljoen euro. Voor de boeren die nog eieren kunnen verkopen, is er wel een lichtpuntje: de richtprijs is vandaag behoorlijk gestegen. Door de fipronilzaak ziet de prijzencommissie een tekort ontstaan in Duitsland, en daar zouden Belgische eierboeren van kunnen profiteren.