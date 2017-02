Einde van roamingtarieven eindelijk in zicht

Vanaf half juni zal mobiel bellen, sms'en of dataverbruik in gelijk welk EU-land evenveel kosten als thuis. Dan is het voorgoed gedaan met dure roaming. Gisteravond laat zijn het Europees Parlement en de lidstaten het eens geraakt over de laatste voorwaarde: de NIEUWE tarieven die telecomoperatoren elkaar mogen aanrekenen voor roaming.