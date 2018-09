Einde zomer-wintertijd ingeluid

De Europese Commissie gaat voorstellen om de omschakeling tussen winter- en zomertijd af te schaffen. Uit een bevraging onder Europeanen blijkt immers dat een grote meerderheid wil dat Europa stopt met het verzetten van de klok. Maar voorlopig is het niet duidelijk of alleen de zomertijd of alleen de wintertijd zal blijven bestaan.