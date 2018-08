Elektrificatie spoorlijn Mol-Hamont is voorzet voor Ijzeren Rijn

Infrabel is gestart met de elektrificatie van de spoorlijn Mol-Hamont. Een treinrit tussen het uiterste noorden van Limburg en Brussel zal over 2 jaar een pak korter duren. Maar het is ook een voorzet voor de heractivering van de Ijzeren Rijn, de spoorverbinding tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied.