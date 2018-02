Emma.Health voorspelt gezondheidsrisico uit data-analyse

In Gent is vanavond een nieuw, digitaal gezondheidsplatform voor gesteld, Emma.health. Dat berekent op basis van lichaamsdata en medische data de risico's dat iemand loopt op verschillende chronische aandoeningen. Het is een initiatief van topsportdokter Servaas Bingé en ex-Cartamuni Digital CEO Jelle Van de Velde