Eneco zet drones in om de rotte plekken uit z'n zonneparken te halen

De Nederlandse groenestroomproducent Eneco gaat al z'n zonneparken in ons land controleren met een drone die is uitgerust met een warmtecamera. Zo kunnen ze zonnepanelen met een defect gemakkelijker en goedkoper opsporen. Een manuele controle is té tijdrovend geworden.