Energienorm voor industrie zou 12.000 jobs opleveren

Als de regering de Belgische elektriciteitsprijzen met 10 procent verlaagt, dan levert dat 12.000 extra jobs op in de industrie, plus een pak investeringen. Dat blijkt uit een studie in opdracht van Febeliec, de federatie van industriële energieverbruikers. Die klaagt al langer onze energiehandicap aan tegenover de buurlanden.