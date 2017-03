Engie Fabricom stuurt enorme installatie de zee op

Op de werf van Engie-Fabricom in Hoboken is een gignatisch onderstation voor een offshore windmolenpark klaargemaakt voor verscheping. Door de crisis in de olie- en gasindustrie zet het bedrijf volop in op de markt van offshore windmolens op de Noordzee. Intussen kijkt het bedrijf ook al verder dan de Noordzee.