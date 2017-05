Engie Fabricom ziet groeimarkt in onderhoud elektrische motoren

Engie Fabricom, specialist in technische installaties, investeert 4 miljoen euro in een nieuwe werkplaats in de Antwerpse haven. Daar gaat het elektrische motoren herstellen. Iets wat het tot nu toe uitbesteedde. Ook de talrijke elektromotoren uit de kerncentrales van zusterbedrijf Engie Electrabel zullen in de werkplaats onderhouden worden.