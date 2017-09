Engie opent labo voor 3D-printing

3D printing zal pas doorbreken op industriële schaal als we zeker zijn van de kwaliteit van de geproduceerde onderdelen. Dat concludeert Engie Fabricom, specialist in ontwerp en onderhoud van installaties. In samenwerking met de KULeuven heeft het daarom een testlabo gebouwd dat certificaten moet uitreiken voor metaalpoeders en 3D printingprocessen.