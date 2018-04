Engie: "Zelfstandige chauffagisten zullen onder druk komen"

Engie Electrabel koopt twee installateurs van centrale verwarming. Dat doet het via z'n interne start-up Cozie. De energiereus wil een zo netwerk in heel België uitbouwen. Het is naarstig op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen, want de verkoop van gas en elektriciteit levert steeds minder op.