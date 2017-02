Eram trekt weg uit ons land en zet 130 banen op de tocht

Eram ziet geen toekomst meer in België. De Franse schoenenketen zet al z'n 28 winkels te koop. Voorlopig blijven ze wel open en worden ook geen personeelsleden ontslagen. Maar talrijke concurrenten zijn al failliet gegaan. Het is dus lang niet zeker of er kandidaat-overnemers zullen opdagen.