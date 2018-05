Erdogan wil ook centrale bank wet dicteren

De Turkse lira is naar een nieuw dieptepunt gezakt tegenover zowel euro als dollar. Verantwoordelijk daarvoor is de Turkse president Erdogan. Die heeft gezegd dat ie na de verkiezingen van 24 juni, waarna Turkije overschakelt op een presidentieel systeem, meer controle wil over de centrale bank. Niet bepaald een uitspraak om investeerders gerust te stellen.