Erdogan zal eigen puin moeten ruimen

De Turkse lira is vanmorgen heel even opgeveerd als reactie op de overwinning van president Erdogan met 52 procent. Zijn uitdager Muharrem Ince kreeg 31 procent van de stemmen achter zich. Maar de klim van de lira was van korte duur. Erdogan heeft z'n land de afgelopen jaren in een economische chaos geduwd met grote tekorten op de lopende rekeningen tot gevolg en een dubbelcijferige inflatie.