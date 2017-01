Eregouverneur Nationale Bank Luc Coene overleden

Luc Coene, de voormalige gouverneur van de Nationale Bank is overleden. Coene was 69 en al een tijd ziek. Coene begon zijn carrière bij de Nationale Bank. Hij raakte bij het grote publiek bekend als kabinetschef van Guy Verhofstadt, eind de jaren negentig. Tussen 2011 en 2015 was hij gouverneur van de Nationale Bank en raakte hij bekend voor z'n forse uitspraken.