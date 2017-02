Esterline pompt 15 miljoen in volledig vernieuwde fabriek

Vlaanderen is een buitenlandse investering rijker. Het Amerikaanse Esterline pompt 15 miljoen euro in z'n fabriek in Kortrijk, waar ze geavanceerde beeldschermen maken voor de civiele en militaire luchtvaart. De Amerikanen namen de afdeling 2 jaar geleden over van Barco, sindsdien zijn er al tientallen jobs bijgekomen.