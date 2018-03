Etikettenproducent ASQ Group komt in Nederlandse handen

Producent van zelfklevende etiketten ASQ Group in Lummen is voortaan in Nederlandse handen. Sectorgenoot Optimum Group heeft het bedrijf overgenomen. Het is al de tweede overname van de Nederlanders in ons land en ze hebben hier nog andere bedrijven op het oog. Ze willen dan ook marktleider worden in de Benelux. En in tegenstelling tot in Nederland is er bij ons van consolidatie in de sector amper sprake.