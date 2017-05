Eurochem heeft uitbreidingsplannen voor Antwerpen

De internationale directie van kunstmeststoffenproducent Eurochem overweegt een nieuwe productielijn te bouwen in z'n groeiende Antwerpse vestiging. Voor het einde van het jaar valt de beslissing. Eurochem heeft zijn hoofdvestiging in Zwitserland, maar is voor 90 procent in handen van de Russische miljardair Andrei Melnichenko.