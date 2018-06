Eurocommercial wil Belgische vastgoedbelegger verleiden

Vanochtend is de Nederlandse vastgoedgroep Eurocommercial Properties gelanceerd op Euronext Brussel. Het gaat om een tweede notering, naast die van Euronext Amsterdam. Eurocommercial is recent eigenaar geworden van het Woluwe Shopping Center in Brussel. Het hoopt met de tweede notering op een betere koers, omdat Belgen blijkbaar houden van beursgenoteerde vastgoedgroepen.