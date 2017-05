Euronav meert allereerste reuzetanker aan in VS

Euronav tekent voor een wereldprimeur. Z'n supertanker Anne is zopas aangemeerd in de haven van Corpus Christi, op de kust van Texas. Nog nooit geraakte zo'n grote olietanker tot in een Amerikaanse haven. Dit is een voorbereiding op een beloftevolle nieuwe olieroute van de V.S. naar Azië.