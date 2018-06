Europa kan weer verder na halfbakken asielakkoord

Het was erop of eronder op de Europese Top in Brussel. Want de politiek gevoelige asielkwestie dreef de Europese lidstaten steeds verder uit elkaar. Na een marathonvergadering pakken de Europese leiders uit met een akkoord. Een typische Europees compromis zeg maar, waar nog veel uitgewerkt moet worden.