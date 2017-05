Europa pakt transportfraude aan

Europa bindt de strijd aan met oneerlijke praktijken in het wegtransport. De Europese Commissie wil strengere regels, zodat het moeilijker wordt om belastingen en lokale wetgeving te omzeilen, bijvoorbeeld via een postbusbedrijf. Dergelijke postbusbedrijven hebben de voorbije jaren geleid tot een prijzenslag in de transportsector, en miserabele werkomstandigheden voor veel chauffeurs.