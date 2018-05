Europa probeert belangen in Iran angstvallig te vrijwaren

Op de Europese top in het Bulgaarse Sofia hebben de leiders hun tanden getoond in de Iran-kwestie. Ze willen Europese bedrijven die zaken doen in Iran beschermen tegen de impact van Amerikaanse sancties tegen het land. Maar experts vrezen dat Europa eigenlijk machteloos staat. En het dus eerder blaffen is dan bijten.