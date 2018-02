Europese beurzen zakken mee, maar crashen niet

Vandaag is de beurscorrectie een feit. De Europese aandelenmarkten zijn tussen 2 en 3% verloren, in Azië en de V.S. waren de verliezen groter. Een gezonde correctie weliswaar, zeggen analisten, want het voorbije beursjaar is ongewoon kalm en winstgevend geweest.